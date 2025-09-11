Da política à enxada vai um passo

Na última reunião de Câmara de Coruche, o presidente Francisco Oliveira resolveu fazer agricultura política com adubo de humor. Ao entregar uma parcela das Hortas do Sorraia ao único concorrente, porque mais ninguém quis meter as mãos na terra, o autarca lançou a semente da piada. “Agora que vamos ficar no desemprego, podemos dedicar-nos à agricultura”, disse. E até já se antevê Francisco Oliveira, de enxada em punho, investido como encarregado das hortas municipais, claro está, porque quem chegou a jacaré já não volta a lagartixa.