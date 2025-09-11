Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-09-2025 18:00
Milagre eleitoral
Como é da praxe, em tempo de campanha para as autárquicas, os partidos políticos vão fazendo várias promessas, algumas mais difíceis de engolir do que outras. É o caso do cartaz da candidatura socialista a Alenquer que promete mais médicos, mais exames e mais cuidados nos Centros de Saúde de Alenquer. O Cavaleiro não sabe se o candidato do PS, João Nicolau, tem alguma varinha mágica para conseguir mais médicos para o SNS ou se é apenas um candidato a quem não falta imaginação nem fé....
