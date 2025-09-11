Saia Rodada, esperança travada

Em Benavente, o Rancho Folclórico Saia Rodada já podia mudar de nome para Rancho Saia Parada. Há mais de dez anos que roda a paciência à espera de uma sede digna, mas a música continua a ser tocada no mesmo salão que precisa de obras urgentes. A câmara municipal até já mostrou o último projecto de requalificação, mas os concursos públicos têm ficado mais desertos do que a charneca em Agosto. Dizem que vai haver reforço de verba e novo lançamento de concurso, mas o rancho continua sem uma casa à altura para ensaiar e promover as actividades assentes na tradição ribatejana.