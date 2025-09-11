uma parceria com o Jornal Expresso
11/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-09-2025 10:00

Saia Rodada, esperança travada

Saia Rodada, esperança travada
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Benavente, o Rancho Folclórico Saia Rodada já podia mudar de nome para Rancho Saia Parada.

Em Benavente, o Rancho Folclórico Saia Rodada já podia mudar de nome para Rancho Saia Parada. Há mais de dez anos que roda a paciência à espera de uma sede digna, mas a música continua a ser tocada no mesmo salão que precisa de obras urgentes. A câmara municipal até já mostrou o último projecto de requalificação, mas os concursos públicos têm ficado mais desertos do que a charneca em Agosto. Dizem que vai haver reforço de verba e novo lançamento de concurso, mas o rancho continua sem uma casa à altura para ensaiar e promover as actividades assentes na tradição ribatejana.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar