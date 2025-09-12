uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
12-09-2025 10:00

Aprender a sofrer

Aprender a sofrer
- foto DR
A estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, Vinícius Júnior, foi uma das presenças no complexo desportivo do Futebol Clube de Alverca no jogo frente ao SL Benfica.

A estrela do Real Madrid e da selecção brasileira, Vinícius Júnior, foi uma das presenças no complexo desportivo do Futebol Clube de Alverca no jogo frente ao SL Benfica para a 1ª Liga de futebol, que o clube ribatejano acabou por perder por 1-2. O craque brasileiro é um dos accionistas da SAD do Alverca. Infelizmente parece que só aparecer não é suficiente para os onze em campo fazerem um brilharete, apesar de os ribatejanos terem dado boa réplica. O dinheiro de Vinícius deve ter sido muito bem vindo em Alverca, mas infelizmente não chega para o clube ribatejano comprar craques que cheguem aos calcanhares do patrão. Pelo que se adivinha uma época de sofrimento até ao fim para fugir à despromoção, coisa a que o brasileiro até agora não estava muito habituado….

