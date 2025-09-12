uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-09-2025

Carmen com novo palco e novas cores
Carmen Antunes foi durante um ano vereadora da Câmara de Santarém eleita pelo PSD, entre Abril de 2022 e Abril de 2023, tendo renunciado às funções por, alegou na altura, pretender abraçar um novo desafio profissional.

Carmen Antunes foi durante um ano vereadora da Câmara de Santarém eleita pelo PSD, entre Abril de 2022 e Abril de 2023, tendo renunciado às funções por, alegou na altura, pretender abraçar um novo desafio profissional. O Cavaleiro Andante pensava que a ex-autarca de Alcanede tinha deixado as lides autárquicas para se dedicar ao trabalho, mas afinal deve ter tido saudades da política e não tardou muito a ser candidata novamente, tendo apenas mudado de palco e de camisola. O Cavaleiro Andante ficou de queixo caído, tal foi a surpresa quando a viu num cartaz como número dois da lista independente apoiada pelo Volt à Câmara de Rio Maior, sorridente e pronta para nova aventura, desta vez sem o colinho do PSD.

