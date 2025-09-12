Carmen com novo palco e novas cores

Carmen Antunes foi durante um ano vereadora da Câmara de Santarém eleita pelo PSD, entre Abril de 2022 e Abril de 2023, tendo renunciado às funções por, alegou na altura, pretender abraçar um novo desafio profissional. O Cavaleiro Andante pensava que a ex-autarca de Alcanede tinha deixado as lides autárquicas para se dedicar ao trabalho, mas afinal deve ter tido saudades da política e não tardou muito a ser candidata novamente, tendo apenas mudado de palco e de camisola. O Cavaleiro Andante ficou de queixo caído, tal foi a surpresa quando a viu num cartaz como número dois da lista independente apoiada pelo Volt à Câmara de Rio Maior, sorridente e pronta para nova aventura, desta vez sem o colinho do PSD.