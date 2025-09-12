Meninos mal comportados

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, não largou o colega do lado na última reunião do executivo. O autarca social-democrata, que faz questão de sublinhar várias vezes que não é candidato nas autárquicas, passou grande parte da reunião a segredar ao ouvido de Tiago Pedro, eleito pelo PS, agora sem pelouros e candidato independente. O Cavaleiro Andante não sabe o conteúdo da conversa, mas a situação fez relembrar os tempos de escola em que os colegas de carteira bichanavam nas aulas enquanto o professor dava a matéria. Tiveram sorte que o presidente da câmara, Pedro Folgado, que por acaso até é professor, é mais tolerante do que os docentes de outros tempos, que marcavam o ritmo das aulas a toque de régua e de cana da Índia… .