12-09-2025 21:00
Não é não!
- foto DR
Pedro Ribeiro, disse na resposta a um comentário numa publicação sua nas redes sociais, que, não aceitará ser vereador em coligação com o PSD.
O candidato socialista à presidência da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, disse na resposta a um comentário numa publicação sua nas redes sociais, que, caso não vença a eleição, não aceitará ser vereador em coligação com o PSD, num cenário em que sejam os sociais-democratas os vencedores. Uma posição contrária à que foi assumida pelo PS no actual mandato, em que firmou um acordo de governação com o PSD que até tem corrido bem e durou os quatro anos para espanto de muitos... .
