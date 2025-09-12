uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-09-2025 21:00

Não é não!

- foto DR
Pedro Ribeiro, disse na resposta a um comentário numa publicação sua nas redes sociais, que, não aceitará ser vereador em coligação com o PSD.

O candidato socialista à presidência da Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, disse na resposta a um comentário numa publicação sua nas redes sociais, que, caso não vença a eleição, não aceitará ser vereador em coligação com o PSD, num cenário em que sejam os sociais-democratas os vencedores. Uma posição contrária à que foi assumida pelo PS no actual mandato, em que firmou um acordo de governação com o PSD que até tem corrido bem e durou os quatro anos para espanto de muitos... .

