Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-09-2025 10:00
Campanha em Tomar a meter água
- Foto Instagram AD Tomar
A campanha eleitoral da AD em Tomar lançou um desafio original aos seus munícipes, que consiste em trocar uma ideia por uma garrafa de água.
A campanha eleitoral da AD em Tomar lançou um desafio original aos seus munícipes, que consiste em trocar uma ideia por uma garrafa de água. A questão que se coloca é se as propostas constantes do programa eleitoral se têm revelado curtas, precisando assim de reforço. Será que a AD está a meter água? Lançado o desafio, aguarda-se com expectativa a resposta das outras forças políticas e se vão avançar para a oferta de outras bebidas, eventualmente mais apelativas, em busca de novas ideias….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar