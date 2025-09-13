Campanha em Tomar a meter água

A campanha eleitoral da AD em Tomar lançou um desafio original aos seus munícipes, que consiste em trocar uma ideia por uma garrafa de água. A questão que se coloca é se as propostas constantes do programa eleitoral se têm revelado curtas, precisando assim de reforço. Será que a AD está a meter água? Lançado o desafio, aguarda-se com expectativa a resposta das outras forças políticas e se vão avançar para a oferta de outras bebidas, eventualmente mais apelativas, em busca de novas ideias….