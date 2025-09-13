Chega de dizer nin

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-09-2025 07:00
- foto O MIRANTE
Durante meses, a vereadora do Chega em Salvaterra de Magos, Marisa Simão, manteve-se firme na abstenção sempre que o executivo punha à votação protocolos de cooperação com as colectividades do concelho. Mas eis que, em Setembro e já com as eleições a baterem à porta, a vereadora descobriu subitamente o caminho da aprovação. O presidente Hélder Esménio (PS), surpreendido, não resistiu a comentar em voz alta, arrancando gargalhadas ao resto do executivo. Surpresas políticas, ou não, quando a campanha bate à porta….
