Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-09-2025 21:00
O último a chegar
- foto O MIRANTE
O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), é quase sempre o último a chegar aos eventos organizados pelo município.
O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), é quase sempre o último a chegar aos eventos organizados pelo município. Aconteceu mais uma vez na sessão de boas-vindas do Festival de Setembro, que teve lugar no Auditório do Paço dos Condes. O autarca chegou com quase uma hora de atraso, o evento que era para arrancar às 17h00, só começou perto das 18h00. As entidades que estavam presentes no auditório esperaram e desesperaram pelo início da sessão. Também foi anunciada a presença da Ministra da Cultura, o que não se verificou. A quem não souber o que oferecer a Luís Albuquerque no próximo aniversário, o Cavaleiro Andante aconselha uma visita a uma boa relojoaria perto de si….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar