O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), é quase sempre o último a chegar aos eventos organizados pelo município. Aconteceu mais uma vez na sessão de boas-vindas do Festival de Setembro, que teve lugar no Auditório do Paço dos Condes. O autarca chegou com quase uma hora de atraso, o evento que era para arrancar às 17h00, só começou perto das 18h00. As entidades que estavam presentes no auditório esperaram e desesperaram pelo início da sessão. Também foi anunciada a presença da Ministra da Cultura, o que não se verificou. A quem não souber o que oferecer a Luís Albuquerque no próximo aniversário, o Cavaleiro Andante aconselha uma visita a uma boa relojoaria perto de si….