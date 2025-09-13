uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-09-2025 21:00

O último a chegar

O último a chegar
- foto O MIRANTE
O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), é quase sempre o último a chegar aos eventos organizados pelo município. Aconteceu mais uma vez na sessão de boas-vindas do Festival de Setembro, que teve lugar no Auditório do Paço dos Condes. O autarca chegou com quase uma hora de atraso, o evento que era para arrancar às 17h00, só começou perto das 18h00. As entidades que estavam presentes no auditório esperaram e desesperaram pelo início da sessão. Também foi anunciada a presença da Ministra da Cultura, o que não se verificou. A quem não souber o que oferecer a Luís Albuquerque no próximo aniversário, o Cavaleiro Andante aconselha uma visita a uma boa relojoaria perto de si….

