18/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-09-2025

A culpa foi do árbitro

A culpa foi do árbitro
O Movimento independente de São Vicente do Paúl, no concelho de Santarém, foi impedido de concorrer a essa assembleia de freguesia nas próximas autárquicas porque cometeu um erro na composição da lista, não respeitando a lei da paridade.

O Movimento independente de São Vicente do Paúl, no concelho de Santarém, foi impedido de concorrer a essa assembleia de freguesia nas próximas autárquicas porque cometeu um erro na composição da lista, não respeitando a lei da paridade. O erro foi detectado numa primeira versão, mas a lista supostamente corrigida voltou a ser remetida ao Tribunal de Santarém com o mesmo lapso formal - a existência de três homens em lugares consecutivos da lista (5º, 6º e 7º) -, pelo que foi rejeitada. Entendimento igual teve o Tribunal Constitucional, a quem o movimento recorreu. Perante os factos, a cabeça de lista reagiu dizendo que “a democracia em Portugal está definitivamente mais pobre, quando o tribunal não permite que uma candidatura de um Movimento Independente vá a eleições. (…) Os erros a nós apontados foram sanados e nunca considerados pelo tribunal, que se refugiou em questões jurídicas que o cidadão comum não compreende”. Ou seja, a culpa voltou a ser da arbitragem….

