Guardador de vacas não sabe sorrir

Na manhã de domingo a Câmara de Loures apresentou um roteiro literário na aldeia do Freixial dedicado à obra de Alves Redol “Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos”. O momento contou com a presença de Constantino Cara-Linda, o menino que inspirou o escritor vilafranquense. Apesar do dia feliz, Constantino manteve-se fiel a si próprio, sorrindo pouco e falando ainda menos. No final da cerimónia o Cavaleiro Andante encontrou-o a meter a conversa em dia com alguns amigos da infância que reencontrou, agora já com um sorrisinho no rosto. Está visto que o menino de Alenquer ficou mesmo zangado com Alves Redol por este lhe ter roubado uma parte da infância para um livro que ainda hoje é um êxito. Não é curioso um personagem que deu vida a um romance estar zangado com a visibilidade pública e fazer um frete danado para valorizar a obra em que ele é o personagem principal?.