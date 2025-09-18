Uma couve contra o asfalto

Em Vale Mansos, Coruche, até as couves desafiam o destino. Numa berma da EN114, onde só se esperava pó, borracha e gasóleo, nasceu uma planta que insiste em crescer no meio do alcatrão. Dizem os moradores que até já a regaram, como quem protege um milagre botânico. Alguns juram que terá caído de um camião, outros acreditam que foi um agricultor distraído. Seja como for, a couve resiste ao trânsito, à poluição e às pressas de quem passa. Talvez esteja apenas a lembrar que, onde a política e as obras falham, a natureza encontra sempre maneira de meter a colher… ou melhor, a raiz.