Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-09-2025 07:00
Vai cheirar mal
- foto DR
Em Castanheira do Ribatejo foi permitida a construção de um novo prédio junto da Estrada Nacional 10, mas alguém se esqueceu de criar ali condições para ficarem alojados os contentores do lixo e a ilha ecológica.
Em Castanheira do Ribatejo foi permitida a construção de um novo prédio junto da Estrada Nacional 10, mas alguém se esqueceu de criar ali condições para ficarem alojados os contentores do lixo e a ilha ecológica. Perante o problema, a solução encontrada foi ocupar um lugar de estacionamento com os contentores, mesmo em frente à porta de uma farmácia. O cenário é digno de um país do terceiro mundo e apesar das queixas dos moradores o problema tarda em ser resolvido. Se por ali se repetir o cenário que tem acontecido no resto do concelho, com lixo a acumular-se nos contentores, então quem ali passa que se cuide, que o problema vai cheirar mal!.
