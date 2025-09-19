uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-09-2025 21:00

António Camilo e o arrastão

António Camilo e o arrastão
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara da Golegã não quis responder à comunicação social sobre a visita que a PJ fez à autarquia, aparentemente por causa de um assunto que envolve João Moura, o secretário de Estado da Agricultura.

O presidente da Câmara da Golegã não quis responder à comunicação social sobre a visita que a PJ fez à autarquia, aparentemente por causa de um assunto que envolve João Moura, o secretário de Estado da Agricultura. António Camilo deu mil desculpas e argumentos esfarrapados, como fazem os políticos poucos habituados à visibilidade pública, para não dar a informação que os jornalistas procuravam. António Camilo não morre de amores por João Moura mas também não lhe vira as costas. Podia muito bem ter-se livrado das perguntas dos jornalistas com um “não confirmo nem desminto”, mas optou por fazer uma figura triste negando uma evidência. João Moura leva no arrastão todos os que tiverem dúvidas sobre a sua capacidade de independência. Quando um político fala com jornalistas de uma evidência, usando desculpas esfarrapadas para não dar uma informação que um funcionário da câmara pode facultar sem problemas, ou é a política que perde prestígio ou é o jornalismo que ainda tem muito caminho para andar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar