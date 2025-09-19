António Camilo e o arrastão

O presidente da Câmara da Golegã não quis responder à comunicação social sobre a visita que a PJ fez à autarquia, aparentemente por causa de um assunto que envolve João Moura, o secretário de Estado da Agricultura. António Camilo deu mil desculpas e argumentos esfarrapados, como fazem os políticos poucos habituados à visibilidade pública, para não dar a informação que os jornalistas procuravam. António Camilo não morre de amores por João Moura mas também não lhe vira as costas. Podia muito bem ter-se livrado das perguntas dos jornalistas com um “não confirmo nem desminto”, mas optou por fazer uma figura triste negando uma evidência. João Moura leva no arrastão todos os que tiverem dúvidas sobre a sua capacidade de independência. Quando um político fala com jornalistas de uma evidência, usando desculpas esfarrapadas para não dar uma informação que um funcionário da câmara pode facultar sem problemas, ou é a política que perde prestígio ou é o jornalismo que ainda tem muito caminho para andar.