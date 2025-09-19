Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-09-2025 07:00
Apoios improváveis
- foto arquivo O MIRANTE
Na últimas semanas têm sido vistos vários militantes e caras conhecidas ligadas ao PS de Vila Franca de Xira nas apresentações de candidatos da Coligação Nova Geração (PSD/IL). Um dos últimos a dar nas vistas foi o ex-presidente da Junta de Alverca, Afonso Costa, que compareceu na apresentação da candidatura de António José Inácio, ex-presidente de junta do Forte da Casa eleito, na altura, pelo PS, até as comadres se zangarem. É certo que quem vê caras não vê partidos, mas onde há fumo costuma haver fogo....
