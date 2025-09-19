Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-09-2025 18:00
Bugalho mete o bedelho na lide eleitoral de VFX
Na semana passada ficou a saber-se que o eurodeputado do PSD Sebastião Bugalho é o mandatário da candidatura da coligação Nova Geração (PSD/IL) à Câmara de Vila Franca de Xira. Curiosamente, numas eleições e num concelho em que o CDS, que foi o primeiro partido de Bugalho, apresenta candidatura autónoma à câmara, liderada pelo deputado Paulo Núncio. É uma curiosidade numa batalha que o Cavaleiro Andante vai querer acompanhar com muita atenção. Afinal de contas, não é todos os dias que estas duas figuras se encontram em lados opostos da trincheira no combate político. A ver vamos se algum deles sai em ombros da lide eleitoral em VFX….
