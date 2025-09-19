uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-09-2025 10:00

Está na hora do Luís trabalhar pela nova ponte na Chamusca
- foto arquivo O MIRANTE
Faz este mês de Setembro dois anos que Luís Montenegro, então apenas candidato a primeiro-ministro, esteve na chamada ponte da Chamusca para observar no terreno os constrangimentos que aquela travessia sobre o Tejo representa para a circulação rodoviária e, consequentemente, para a vida dos cidadãos e para a economia local. Dois anos depois, Montenegro é primeiro-ministro e o Cavaleiro Andante espera que o político de Espinho ainda se recorde dessa visita ao Ribatejo e tenha isso em conta no próximo Orçamento de Estado, pois considerou prioritária a construção de uma nova ponte na zona. E, já agora, também esperamos que os autarcas que saiam das próximas autárquicas ‘os tenham no sítio’ para fazer ouvir a sua voz e reclamar, sem falinhas mansas, a nova travessia, prevista há décadas por vários governos e que é companheira de sina do novo aeroporto, outro projecto que não ata nem desata neste país de gente mansa e de obras de Santa Engrácia….

