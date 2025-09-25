João Moura: o grande artista

Nos tempos em que João Vieira Pinto jogava no Sporting Clube de Portugal os adeptos do clube leonino apelidavam-no de “grande artista”. Os passes cirúrgicos e golos antológicos do “menino de ouro” não são nada ao pé das “movimentações” que o actual secretário de Estado da Agricultura, João Moura, faz. O também presidente da Assembleia Municipal de Ourém foi para a última reunião de autarcas vitimizar-se e desculpar-se, acusando a comunicação social de lhe fazer uma perseguição e de ter tornado público que está a ser investigado por suspeitas de corrupção. O governante, que tem sabido governar a sua vida como ninguém, afirmou ter direito à sua vida privada e lamentou a exposição pública que o seu caso tem tido. Não há melhor altura para o Cavaleiro Andante recordar um velho ditado: “quem não quer ser lobo não lhe veste a pele”, que é como quem diz, quem não quer ter consequências não se envolva em situações no mínimo… suspeitas.