25/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-09-2025 18:00

Licença para obstruir

A lei eleitoral em Portugal é uma anedota daquelas de rir até às lágrimas, dirão alguns, embora para muitos dê vontade de chorar primeiro e rir depois.

A lei eleitoral em Portugal é uma anedota daquelas de rir até às lágrimas, dirão alguns, embora para muitos dê vontade de chorar primeiro e rir depois. Um dos exemplos, entre tantos que se poderiam aqui evocar, diz respeito à publicidade exterior. Em tempo de eleições os partidos não podem fazer publicidade nos jornais, mas têm carta branca para poluir o espaço público das nossas terras sem rei nem roque e à sua vontade. Uma espécie de licença para obstruir tudo o que lhes apeteça, de monumentos a passeios, de semáforos a candeeiros. E muitas vezes durante meses a fio (quantas vezes já não se viu cartazes de eleições durante meses à espera de serem removidos?). É um autêntico regabofe, com o alto patrocínio da Comissão Nacional de Eleições....

