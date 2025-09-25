Olé Núncio, olé!

O líder parlamentar do CDS-PP e candidato à presidência da Câmara de Vila Franca de Xira, Paulo Núncio, foi colhido numa garraiada organizada pelo partido no tentadero do Cabo no último fim-de-semana.

O líder parlamentar do CDS-PP e candidato à presidência da Câmara de Vila Franca de Xira, Paulo Núncio, foi colhido numa garraiada organizada pelo partido no tentadero do Cabo no último fim-de-semana. Paulo Núncio, que se apresentou em Vila Franca de Xira prometendo pegar os toiros pelos cornos, provou à primeira oportunidade não ser sequer capaz de pegar um bezerro. Uma coisa é falar do alto de um púlpito, outra bem diferente é dar o corpo ao manifesto, neste caso às investidas de um projecto de toiro bravo….