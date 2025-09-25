uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-09-2025 10:00

Pedro Patrício na rampa de lançamento a candidato à câmara de Santarém

Estes quatro magníficos que aparecem no foto juntaram-se pela primeira vez por causa de um jogo de futebol da União de Santarém que era também de solidariedade com os Bombeiros Voluntários de Santarém. Deve ser a única foto desta campanha eleitoral em que três dos candidatos à Câmara de Santarém posaram juntos para a fotografia. Pedro Ribeiro, João Leite e Pedro Correia ou seja, PS, PSD e Chega ao lado de Pedro Patrício, presidente da União de Santarém, que foi o anfitrião.
O Cavaleiro Andante não se mete em politiquices, mas não esquece as conversas que chegaram a apontar Pedro Patrício como candidato à presidência do município nestas eleições, o que não chegou a concretizar-se. A foto foi para registar o momento ou para mais tarde recordar? Daqui a quatro anos Pedro Patrício já tem a União de Santarém em velocidade cruzeiro, e o Hospital da Luz Ribatejo, do qual é administrador, já de portas abertas a servir a comunidade. Alguém tem dúvidas que se Pedro Patrício quiser mesmo ser candidato não lhe vão faltar convites dos partidos políticos, inclusive destes que estão aqui representados pelos seus actuais cabeças-de-lista? O Cavaleiro Andante não tem dúvidas e também nunca se engana.

