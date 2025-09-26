José Cid e o governo sombra do Chega

O popular músico, compositor e poeta José Cid publicou um desmentido nas redes sociais para clarificar que não é o responsável pela pasta da Agricultura do governo sombra do Chega, anunciado na passada semana pelo líder do partido, André Ventura. O político mencionou o nome de José Cid como ministro-sombra da Agricultura, quando queria dizer Jorge Cid, e o cantor natural da Chamusca aproveitou a boleia para dizer que adora a natureza mas não tem conhecimentos nesse campo. E também criticou Ventura por não lhe ter pedido desculpas, considerando que isso denota uma certa arrogância e deixa andar, provavelmente, disse, por ter ido a uma loja de hambúrgueres à Alemanha e ainda estar em viagem. Se o líder do Chega, entretanto, não se penitenciar, é provável que a canção de José Cid “Favas com chouriço” venha a ter uma sequela. Qualquer coisa do género “Nabos com hambúrgueres”....