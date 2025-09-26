uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-09-2025 18:00

O elogio fúnebre do Bloco em Tomar

O elogio fúnebre do Bloco em Tomar
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A última sessão da Assembleia Municipal de Tomar foi rica em campanha eleitoral.

A última sessão da Assembleia Municipal de Tomar foi rica em campanha eleitoral. Todos os partidos pareceram aproveitar a ocasião para “apelarem” ao voto nas eleições autárquicas que se aproximam. O único partido que não o fez foi o Bloco de Esquerda, até porque não se vai candidatar. Mas o eleito bloquista Jorge Gonçalves mesmo assim não poupou no latim, aproveitando a ocasião para ler um longo discurso de despedida do Bloco de Esquerda com sabor a elogio fúnebre. Com o tempo a ser curto, o deputado utilizou 9 minutos a mais do que estava determinado, mesmo com os constantes pedidos para concluir por parte do presidente da assembleia. O que se assistiu foi o deputado a falar para o ‘boneco’, a gastar os últimos cartuchos do BE. E se as últimas impressões são as que ficam, então é caso para dizer que, depois dessa seca monumental, o Bloco não vai deixar saudades na Assembleia de Tomar....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar