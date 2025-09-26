O elogio fúnebre do Bloco em Tomar

A última sessão da Assembleia Municipal de Tomar foi rica em campanha eleitoral. Todos os partidos pareceram aproveitar a ocasião para “apelarem” ao voto nas eleições autárquicas que se aproximam. O único partido que não o fez foi o Bloco de Esquerda, até porque não se vai candidatar. Mas o eleito bloquista Jorge Gonçalves mesmo assim não poupou no latim, aproveitando a ocasião para ler um longo discurso de despedida do Bloco de Esquerda com sabor a elogio fúnebre. Com o tempo a ser curto, o deputado utilizou 9 minutos a mais do que estava determinado, mesmo com os constantes pedidos para concluir por parte do presidente da assembleia. O que se assistiu foi o deputado a falar para o ‘boneco’, a gastar os últimos cartuchos do BE. E se as últimas impressões são as que ficam, então é caso para dizer que, depois dessa seca monumental, o Bloco não vai deixar saudades na Assembleia de Tomar....