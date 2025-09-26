O vereador que só aparece no ecrã

Em Salvaterra de Magos, o vereador Luís Gomes parece ter descoberto a fórmula perfeita para estar na política sem sair da cadeira do escritório. Quando era militante do Bloco de Esquerda já não aparecia presencialmente nas reuniões de câmara e, desde que se tornou independente, em Junho, manteve o mesmo registo. Presença assídua apenas pela via digital. Na última reunião, de 17 de Setembro, a tecnologia pregou--lhe uma partida pois o microfone ficou aberto e, do outro lado do ecrã, ouviu-se uma voz que não era a dele. Os presentes na sala ficaram a saber que a democracia em Salvaterra já não se faz só de votos, mas também de ecos e interferências. Ironias à parte, Salvaterra de Magos continua a ser o único município da região onde os vereadores podem participar por videoconferência, hábito que a pandemia deixou e que só por ali não saiu de cena. Pelos vistos ainda há quem prefira continuar a fazer política de pantufas calçadas e sem sair da toca….