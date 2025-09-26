Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-09-2025 21:00
Os obstetras que se ponham a pau!
- foto O MIRANTE
Parir fora de uma maternidade é cada vez mais frequente neste país onde os bombeiros viraram parteiros de serviço.
Parir fora de uma maternidade é cada vez mais frequente neste país onde os bombeiros viraram parteiros de serviço. Mas não só! Na última semana nasceu em casa mais um recém-nascido, cujo parto foi auxiliado por militares da Guarda Nacional Republicana. Também não podemos esquecer a bebé Serena que veio ao mundo numa rua no Carregado com a ajuda do avô, homem ligado ao sector da construção civil. Da maneira que isto vai ainda vamos ter calceteiros, canalizadores, advogados e engenheiros a entrar para a lista de profissões que, no imprevisto, adquirem uma nova competência e, nunca se sabe, ainda vão reclamar honorários. Os obstetras que se ponham a pau!.
