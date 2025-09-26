uma parceria com o Jornal Expresso
27/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-09-2025 21:00

Os obstetras que se ponham a pau!

Os obstetras que se ponham a pau!
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Parir fora de uma maternidade é cada vez mais frequente neste país onde os bombeiros viraram parteiros de serviço.

Parir fora de uma maternidade é cada vez mais frequente neste país onde os bombeiros viraram parteiros de serviço. Mas não só! Na última semana nasceu em casa mais um recém-nascido, cujo parto foi auxiliado por militares da Guarda Nacional Republicana. Também não podemos esquecer a bebé Serena que veio ao mundo numa rua no Carregado com a ajuda do avô, homem ligado ao sector da construção civil. Da maneira que isto vai ainda vamos ter calceteiros, canalizadores, advogados e engenheiros a entrar para a lista de profissões que, no imprevisto, adquirem uma nova competência e, nunca se sabe, ainda vão reclamar honorários. Os obstetras que se ponham a pau!.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar