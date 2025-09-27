Quando o telefone toca

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, abandonou por momentos a última reunião pública do executivo municipal, que estava a ser transmitida em directo, para atender uma chamada, sem dar justificações. Mais tarde, na mesma reunião, atendeu outra chamada para dizer: “Epá, já te ligo”, de mão a tapar a boca mas sem desligar o microfone, o que de nada lhe valeu. Não há dúvidas de que o autarca anda muito solicitado, mas não lhe ficava nada mal tomar uma dose de decoro e respeito pelo momento. A menos, vamos lá ver, que as chamadas fossem da ministra da Saúde a anunciar um carregamento de médicos para Azambuja ou do ministro da Educação a lançar lá de Lisboa a primeira pedra da obra de requalificação da Secundária de Azambuja... .