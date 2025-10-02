Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-10-2025 07:00
A caça ao lagostim e a poluição
- foto DR
Em Santarém há um projecto para combater a proliferação do lagostim vermelho do Louisiana, uma espécie exótica invasora que pode comprometer o equilíbrio dos ecossistemas ribeirinhos.
Em Santarém há um projecto para combater a proliferação do lagostim vermelho do Louisiana, uma espécie exótica invasora que pode comprometer o equilíbrio dos ecossistemas ribeirinhos. Nada contra a medida, é até de saudar, mas o Cavaleiro Andante deixa aqui uma ideia que também pode ser interessante: e que tal começar-se também a implementar projectos para combater e punir as empresas que continuam a descarregar resíduos e a poluir os rios que banham a nossa região? Talvez não fosse má ideia….
