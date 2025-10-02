uma parceria com o Jornal Expresso
02/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-10-2025 10:00

Entroncamento: um fenómeno de lixo

- foto DR
A denominada cidade dos “Fenómenos” passou a ser também conhecida como a capital do lixo da região ribatejana.

A denominada cidade dos “Fenómenos” passou a ser também conhecida como a capital do lixo da região ribatejana. O espaço urbano do Entroncamento está tão desprezado que o assunto principal debatido nas últimas reuniões camarárias é o lixo nas ruas e o perigo para a saúde pública que o mesmo constitui. Os munícipes estão tão insatisfeitos com a falta de recolha que já foram pedir contas na reunião de câmara municipal. Se há dedos a apontar ao município por falhar no controlo destas situações, os principais culpados são as pessoas que fazem a sujeira e obrigam as outras a ter de lidar com a porcaria que fazem.

