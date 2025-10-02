Mudaram as moscas. E agora?

O processo burocrático para classificar o centro histórico de Santarém dura há mais de uma dúzia de anos e passou mais um mandato autárquico sem conhecer grandes avanços. A tramitação já atravessou uma série de ministras e ministros da Cultura, sempre impante na sua resistência à mudança e aos avanços que os autarcas de Santarém ambicionam, para ver se facilitam a vida a quem, por exemplo, quer executar simples obras no edificado do centro histórico. A saga começou com a extinta Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e prossegue agora com o instituto público Património Cultural. Esperemos que não seja mais um caso em que mudam as moscas mas a m**** é a mesma….