uma parceria com o Jornal Expresso
02/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-10-2025 18:00

Mudaram as moscas. E agora?

Mudaram as moscas. E agora?
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O processo burocrático para classificar o centro histórico de Santarém dura há mais de uma dúzia de anos e passou mais um mandato autárquico sem conhecer grandes avanços.

O processo burocrático para classificar o centro histórico de Santarém dura há mais de uma dúzia de anos e passou mais um mandato autárquico sem conhecer grandes avanços. A tramitação já atravessou uma série de ministras e ministros da Cultura, sempre impante na sua resistência à mudança e aos avanços que os autarcas de Santarém ambicionam, para ver se facilitam a vida a quem, por exemplo, quer executar simples obras no edificado do centro histórico. A saga começou com a extinta Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e prossegue agora com o instituto público Património Cultural. Esperemos que não seja mais um caso em que mudam as moscas mas a m**** é a mesma….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar