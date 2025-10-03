uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-10-2025 10:00

O PDM de Santarém e a nova liderança socialista

O PDM de Santarém e a nova liderança socialista
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O novo Plano Director Municipal (PDM) de Santarém está finalmente em vigor, após um longo processo de revisão que ultrapassou os vinte anos.

O novo Plano Director Municipal (PDM) de Santarém está finalmente em vigor, após um longo processo de revisão que ultrapassou os vinte anos. Um objectivo cumprido que mereceu aplausos do presidente da câmara, João Leite (PSD), que elogiou todos os envolvidos no processo, incluindo os vereadores socialistas que, no actual mandato, partilharam esse pelouro com autarcas do PSD. Basicamente, foi o cozinhado possível confeccionado a meias entre os dois partidos do chamado bloco central. No entanto, o prato não agradou a todos. É o caso do candidato do PS à Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, que deixou publicamente algumas críticas ao novo PDM, mesmo sabendo que o seu partido também é pai da criança. Pelos vistos, o ainda presidente da Câmara de Almeirim quer separar bem as águas em relação ao PSD nesta fase de campanha, para que não haja confusões, e deixar também claro quem passou a mandar no PS e na estratégia eleitoral socialista em Santarém….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar