O PDM de Santarém e a nova liderança socialista

O novo Plano Director Municipal (PDM) de Santarém está finalmente em vigor, após um longo processo de revisão que ultrapassou os vinte anos. Um objectivo cumprido que mereceu aplausos do presidente da câmara, João Leite (PSD), que elogiou todos os envolvidos no processo, incluindo os vereadores socialistas que, no actual mandato, partilharam esse pelouro com autarcas do PSD. Basicamente, foi o cozinhado possível confeccionado a meias entre os dois partidos do chamado bloco central. No entanto, o prato não agradou a todos. É o caso do candidato do PS à Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, que deixou publicamente algumas críticas ao novo PDM, mesmo sabendo que o seu partido também é pai da criança. Pelos vistos, o ainda presidente da Câmara de Almeirim quer separar bem as águas em relação ao PSD nesta fase de campanha, para que não haja confusões, e deixar também claro quem passou a mandar no PS e na estratégia eleitoral socialista em Santarém….