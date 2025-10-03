uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-10-2025 18:00

O que é preciso fazer para viver em paz?

- foto arquivo O MIRANTE
A população de Vila Nova de São Pedro, no concelho de Azambuja, vive há vários anos sem sossego por causa dos toiros à solta na aldeia. Para além de destruírem as culturas, muitos habitantes afirmam já terem estado frente a frente com os toiros e temido pela própria vida. Uma situação que se arrasta há anos e que não tem qualquer resolução, muito menos uma intervenção a sério por parte das autoridades competentes. Onde estão as punições para os donos dos animais que continuam a causar insegurança na população? É caso para dizer…Viva o Ribatexas!.

