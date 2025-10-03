Um problema dos tomates…

Todos os anos surgem as denúncias de poluição do Rio Maior, na zona de São João da Ribeira, que os ecologistas atribuem à indústria de transformação de tomate, enunciando mesmo os dias de alegadas descargas para o curso de água. As queixas, pelos vistos, não têm provocado qualquer acção para resolver a questão, o que significa que se está perante uma questão de tomates a mais no rio e a menos na sociedade e nas entidades que deviam servir o país com tomates.