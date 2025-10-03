uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-10-2025 21:00

Um problema dos tomates…

Um problema dos tomates…
- foto DR
Todos os anos surgem as denúncias de poluição do Rio Maior, na zona de São João da Ribeira.

Todos os anos surgem as denúncias de poluição do Rio Maior, na zona de São João da Ribeira, que os ecologistas atribuem à indústria de transformação de tomate, enunciando mesmo os dias de alegadas descargas para o curso de água. As queixas, pelos vistos, não têm provocado qualquer acção para resolver a questão, o que significa que se está perante uma questão de tomates a mais no rio e a menos na sociedade e nas entidades que deviam servir o país com tomates.

