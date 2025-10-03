Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-10-2025 21:00
Um problema dos tomates…
- foto DR
Todos os anos surgem as denúncias de poluição do Rio Maior, na zona de São João da Ribeira.
Todos os anos surgem as denúncias de poluição do Rio Maior, na zona de São João da Ribeira, que os ecologistas atribuem à indústria de transformação de tomate, enunciando mesmo os dias de alegadas descargas para o curso de água. As queixas, pelos vistos, não têm provocado qualquer acção para resolver a questão, o que significa que se está perante uma questão de tomates a mais no rio e a menos na sociedade e nas entidades que deviam servir o país com tomates.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar