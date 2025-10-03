Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-10-2025 07:00
Vira o disco e toca o mesmo
- foto O MIRANTE
O único deputado do CDS na Assembleia Municipal de Tomar, Francisco Tavares, parece um disco riscado.
O único deputado do CDS na Assembleia Municipal de Tomar, Francisco Tavares, parece um disco riscado. O eleito fala sempre dos mesmos assuntos nas intervenções que faz. Quando toma a palavra, há dois temas que não podem faltar: dizer que a Assembleia de Tomar não está próxima dos munícipes e perguntar pelo ponto de situação relativamente à instalação de videovigilância na cidade. É caso para dizer que Francisco Tavares é muito previsível. Com o fim de mandato, e a provável reeleição, desta vez pela coligação AD, espera-se que o deputado consiga refrescar as ideias e dizer alguma coisa de novo. Porque, actualmente, já começa a pedir meças à célebre ‘cassete’ do PCP….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar