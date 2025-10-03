uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-10-2025 07:00

Vira o disco e toca o mesmo

Vira o disco e toca o mesmo
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O único deputado do CDS na Assembleia Municipal de Tomar, Francisco Tavares, parece um disco riscado.

O único deputado do CDS na Assembleia Municipal de Tomar, Francisco Tavares, parece um disco riscado. O eleito fala sempre dos mesmos assuntos nas intervenções que faz. Quando toma a palavra, há dois temas que não podem faltar: dizer que a Assembleia de Tomar não está próxima dos munícipes e perguntar pelo ponto de situação relativamente à instalação de videovigilância na cidade. É caso para dizer que Francisco Tavares é muito previsível. Com o fim de mandato, e a provável reeleição, desta vez pela coligação AD, espera-se que o deputado consiga refrescar as ideias e dizer alguma coisa de novo. Porque, actualmente, já começa a pedir meças à célebre ‘cassete’ do PCP….

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar