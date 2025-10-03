Vira o disco e toca o mesmo

O único deputado do CDS na Assembleia Municipal de Tomar, Francisco Tavares, parece um disco riscado. O eleito fala sempre dos mesmos assuntos nas intervenções que faz. Quando toma a palavra, há dois temas que não podem faltar: dizer que a Assembleia de Tomar não está próxima dos munícipes e perguntar pelo ponto de situação relativamente à instalação de videovigilância na cidade. É caso para dizer que Francisco Tavares é muito previsível. Com o fim de mandato, e a provável reeleição, desta vez pela coligação AD, espera-se que o deputado consiga refrescar as ideias e dizer alguma coisa de novo. Porque, actualmente, já começa a pedir meças à célebre ‘cassete’ do PCP….