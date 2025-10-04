Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-10-2025 10:00
Farpas na arena política de VFX
O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou a sua recandidatura na última semana, a poucos dias do arranque da campanha eleitoral. E aproveitou o facto de um rival político ter sido colhido por um bezerro durante uma novilhada para mandar uma piada, dizendo que no Ribatejo saber pegar os toiros é uma arte e nem todos têm mãozinhas para isso. Uma pequena farpa deixada pelo candidato numas eleições que prometem ser uma verdadeira tourada com tantas figuras na arena. A ver vamos quem é que, no dia 12 de Outubro, sai em ombros e quem é que sofre as maiores colhidas….
