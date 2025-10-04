Na terra da moca o Outono começou quente

A campanha eleitoral em Rio Maior está ao nível dos tempos do Verão Quente de 1975, quando a cidade e a moca ganharam fama nacional devido aos rocambolescos acontecimentos aí ocorridos. Desta vez não foi assaltada a sede do PCP nem há (ainda?) agressões físicas a lamentar; mas a candidatura do Volt, que integra gente do PSD local zangada com a actual liderança, queixa-se da explosão de uma bomba artesanal na sua sede e de ameaças verbais ao seu candidato à câmara. Enfim, meio século depois, Rio Maior voltou a aquecer e o Cavaleiro Andante faz votos para que as mocas não voltem a sair dos armários e que tudo não passe só de fumaça….