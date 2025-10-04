Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-10-2025 07:00
Questões de tempo
- Foto Município de Tomar
Na última sessão da Assembleia Municipal de Tomar aconteceu um momento de discórdia entre a bancada do PSD.
Na última sessão da Assembleia Municipal de Tomar aconteceu um momento de discórdia entre a bancada do PSD. O deputado Lourenço dos Santos ‘entusiasmou--se’ quando estava a discursar e gastou quase todo o tempo que o partido tinha destinado para intervenções. Lourenço dos Santos teve que ser interrompido e chamado à atenção por uma colega de partido, que disse que também queria falar. Com as eleições à porta, a paciência e a tolerância estão pela hora da morte entre a classe política e já nem dentro do próprio partido se entendem....
