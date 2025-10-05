O viaduto baixou-se!

Um Rolls Royce Silver Ghost com 105 anos do Museu do Caramulo, um dos poucos na Europa que se podia gabar de ainda estar totalmente funcional e restaurado, avaliado em quase um milhão de euros, ficou parcialmente destruído na terça-feira quando era transportado de camião de volta ao museu após ter participado num evento de clássicos. O veículo embateu na estrutura de um viaduto sobre a A1 na Póvoa de Santa Iria, quando o camião que o transportava passava por baixo. Se o que aconteceu foi aselhice ou azar do motorista, o Cavaleiro Andante não sabe dizer. Provavelmente foi o viaduto, esse malvado, que se baixou no último instante....