05/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-10-2025 07:00

O viaduto baixou-se!

- foto DR
Um Rolls Royce Silver Ghost com 105 anos do Museu do Caramulo, um dos poucos na Europa que se podia gabar de ainda estar totalmente funcional e restaurado.

Um Rolls Royce Silver Ghost com 105 anos do Museu do Caramulo, um dos poucos na Europa que se podia gabar de ainda estar totalmente funcional e restaurado, avaliado em quase um milhão de euros, ficou parcialmente destruído na terça-feira quando era transportado de camião de volta ao museu após ter participado num evento de clássicos. O veículo embateu na estrutura de um viaduto sobre a A1 na Póvoa de Santa Iria, quando o camião que o transportava passava por baixo. Se o que aconteceu foi aselhice ou azar do motorista, o Cavaleiro Andante não sabe dizer. Provavelmente foi o viaduto, esse malvado, que se baixou no último instante....

