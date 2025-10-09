Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-10-2025 07:00
Afinal em que ficamos?
Quem assistiu à última sessão da Assembleia Municipal de Tomar deste mandato viu mais do mesmo.
Quem assistiu à última sessão da Assembleia Municipal de Tomar deste mandato viu mais do mesmo. Um ataque cerrado das bancadas da oposição ao elenco governativo do PS e até ao presidente da assembleia, também eleito pelo mesmo partido. Por sua vez, o presidente de câmara e a bancada que o suporta, foram-se defendendo, muitas vezes atacando. O mais curioso estava guardado para o fim da sessão, quando se fizeram balanços e se desejaram felicidades para os futuros mandatos e para as vidas pessoais, entre bancadas, parecendo que afinal eram todos muito amigos e compreensivos uns com os outros.
Fair-play, reconhecimento ou pura hipocrisia?.
