uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-10-2025 07:00

Afinal em que ficamos?

Afinal em que ficamos?
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Quem assistiu à última sessão da Assembleia Municipal de Tomar deste mandato viu mais do mesmo.

Quem assistiu à última sessão da Assembleia Municipal de Tomar deste mandato viu mais do mesmo. Um ataque cerrado das bancadas da oposição ao elenco governativo do PS e até ao presidente da assembleia, também eleito pelo mesmo partido. Por sua vez, o presidente de câmara e a bancada que o suporta, foram-se defendendo, muitas vezes atacando. O mais curioso estava guardado para o fim da sessão, quando se fizeram balanços e se desejaram felicidades para os futuros mandatos e para as vidas pessoais, entre bancadas, parecendo que afinal eram todos muito amigos e compreensivos uns com os outros.
Fair-play, reconhecimento ou pura hipocrisia?.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar