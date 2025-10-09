Chamusca vai ser conhecida como “a vila universitária”

A Chamusca é um caso de estudo. Para além de ter seis candidatos ao município, realidade única no país para um concelho com cerca de oito mil habitantes, algumas propostas nos programas eleitorais dos candidatos nem o menino Jesus acredita nelas. Alguns falam em criar residências e bairros universitários para alojar estudantes do ensino superior, dando assim uso às instalações da antiga adega cooperativa ou ao edifício de São Francisco. A Chamusca é o concelho que mais perde população na região todos os anos, não tem habitação disponível para as pessoas comprarem e arrendarem, e os candidatos andam a prometer residências para estudantes. Só se for para os estudantes das universidades séniores….