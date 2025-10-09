Começar o dia em Santarém e acabar no Hospital de Abrantes

As urgências dos hospitais da região (e nacionais) continuam a funcionar a conta-gotas e continua a ser uma grande adivinha saber onde vai uma grávida parir, ou ser tratado um ferido de um acidente, se no hospital de referência ou noutro qualquer, em cascos de rolha. Foi o que aconteceu aos dois feridos leves que resultaram de um acidente de viação na manhã de segunda-feira, 6 de Outubro, no centro de Santarém. O Hospital Distrital de Santarém estava a 5 minutos (em marcha lenta), mas as pobres vítimas, já não lhe bastando a má sorte que tiveram a começar a semana, ainda tiveram que percorrer mais uns bons quilómetros de ambulância para serem assistidos no Hospital de Abrantes, a 75km de distância. Com diz o povo na sua imensa sabedoria, um mal nunca vem só….