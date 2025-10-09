uma parceria com o Jornal Expresso
Conversa da treta para entreter totós

O vereador socialista da Câmara de Salvaterra de Magos, Paulo Cação, escolheu a semana anterior às eleições autárquicas para anunciar que abdicava dos pelouros.

O vereador socialista da Câmara de Salvaterra de Magos, Paulo Cação, escolheu a semana anterior às eleições autárquicas para anunciar que abdicava dos pelouros que lhe estavam atribuídos no executivo municipal. Uma decisão pouco menos que inócua, já que a saída estava anunciada para breve por força do calendário eleitoral. E muito menos era necessário o número do autoproclamado “desapego a cargos remunerados”. Porque o desapego agora manifestado em relação ao salário de vereador com pelouros - que algum jeito lhe deve ter dado nestes últimos tempos, porque senão já dele teria abdicado há mais tempo – tresanda a conversa da treta para entreter totós, para não lhe chamar outra coisa com latim menos polido….

