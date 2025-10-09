uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-10-2025 12:00

Domingos Chambel já vendeu o património

Domingos Chambel já vendeu o património
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Domingos Chambel já não é presidente da direcção da Nersant mas como toda a gente sabe continua a ser o gestor de serviço ao presidente Pedroso Leal.

Domingos Chambel já não é presidente da direcção da Nersant mas como toda a gente sabe continua a ser o gestor de serviço ao presidente Pedroso Leal. Foi obra dos dois a venda do pavilhão de feiras da Nersant que, soube-se agora, pode ser um supermercado da Mercadona. Domingos Chambel deve estar a dormir que nem um anjinho depois de andar duas dezenas de anos a tentar ser presidente da Nersant, para logo a seguir ao primeiro mandato entregar a associação ao seu amigo Pedroso Leal. Já se fala que a seguir ao pavilhão vão para venda os terrenos onde se pode construir. Os associados da Nersant que se preparem para fazer uma festa de homenagem a Domingos Chambel. Ele é o dirigente perfeito para os tempos que correm e para o país em que vivemos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar