Domingos Chambel já vendeu o património

Domingos Chambel já não é presidente da direcção da Nersant mas como toda a gente sabe continua a ser o gestor de serviço ao presidente Pedroso Leal. Foi obra dos dois a venda do pavilhão de feiras da Nersant que, soube-se agora, pode ser um supermercado da Mercadona. Domingos Chambel deve estar a dormir que nem um anjinho depois de andar duas dezenas de anos a tentar ser presidente da Nersant, para logo a seguir ao primeiro mandato entregar a associação ao seu amigo Pedroso Leal. Já se fala que a seguir ao pavilhão vão para venda os terrenos onde se pode construir. Os associados da Nersant que se preparem para fazer uma festa de homenagem a Domingos Chambel. Ele é o dirigente perfeito para os tempos que correm e para o país em que vivemos.