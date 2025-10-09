O triste legado que Fonseca e Gameiro deixaram em Ourém

O PS de Ourém bateu no fundo, ao ponto de já não conseguir apresentar listas em cinco freguesias do concelho, incluindo numa freguesia em que (ainda) é poder, Caxarias. E pensar que na década passada os socialistas governaram Ourém e tiveram líderes distritais do PS e políticos poderosos no contexto regional. Não admira que Paulo Fonseca se tenha exilado há anos na capital de distrito e que António Gameiro ande desaparecido do combate político e entretido com outros afazeres, eventualmente mais lucrativos. Se o Cavaleiro Andante estivesse no lugar deles também enterrava a cabeça na areia. Pode ser que assim ninguém se lembre deles e do triste legado que deixaram em Ourém….