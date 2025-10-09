uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-10-2025 10:00

Processos de limpeza…

Processos de limpeza…
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No Tribunal de Rio Maior os processos convivem com os detergentes.

No Tribunal de Rio Maior os processos convivem com os detergentes, num corredor para uma casa de banho deplorável e umas celas que são cubículos sem as mínimas condições e onde o mais valioso são um pequeno vidro que dizem ser à prova de bala. Atendendo ao estado do edifício com vários problemas de manutenção e com alguma degradação, a limpeza é a única intervenção que o edifício tem tido e não há processo que a impeça.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar