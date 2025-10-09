Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-10-2025 10:00
Processos de limpeza…
No Tribunal de Rio Maior os processos convivem com os detergentes.
No Tribunal de Rio Maior os processos convivem com os detergentes, num corredor para uma casa de banho deplorável e umas celas que são cubículos sem as mínimas condições e onde o mais valioso são um pequeno vidro que dizem ser à prova de bala. Atendendo ao estado do edifício com vários problemas de manutenção e com alguma degradação, a limpeza é a única intervenção que o edifício tem tido e não há processo que a impeça.
