Processos de limpeza…

No Tribunal de Rio Maior os processos convivem com os detergentes, num corredor para uma casa de banho deplorável e umas celas que são cubículos sem as mínimas condições e onde o mais valioso são um pequeno vidro que dizem ser à prova de bala. Atendendo ao estado do edifício com vários problemas de manutenção e com alguma degradação, a limpeza é a única intervenção que o edifício tem tido e não há processo que a impeça.