10/10/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-10-2025 12:00

A última voltinha do Capataz da Chamusca
- Foto CM Chamusca
Para quem já não acreditava que ia ver Paulo Queimado sentado em cima de uma charrete a saudar o povo, com um sorriso de orelha a orelha, como se tudo na sua vida lhe corresse de feição, eis que o Capataz da Chamusca fez uma última aparição. Foi no festival do Eh Toiro, esse certame que movimenta meia dúzia de gatos pingados, mas que absorve do orçamento camarário umas dezenas de milhares de euros para encher a barriga de alguns amigos. A verdade é que 12 anos de boa vida já ninguém tira a Paulo Queimado… e o resto é conversa porque obra…nem vê-la!.

    pub8

