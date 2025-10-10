O amor colegial na Chamusca em tempo de eleições

A última reunião da Assembleia Municipal da Chamusca foi pretexto para o deputado municipal Paulo Leitão questionar o presidente da junta Rui Martinho sobre o facto de ele ter deixado cair em tribunal uma queixa milionária contra o executivo de Paulo Queimado relacionado com fundos para a limpeza da vida. A discussão durou uma hora e só se discutiu o sexo dos anjos. Para quem conhece a realidade é claro que Paulo Leitão queria que viesse à baila na conversa que a responsabilidade do falhanço da queixa tinha sido do advogado João Cardador, candidato às próximas eleições nas listas do movimento de Rui Martinho, concorrendo com o Paulo Leitão no mesmo lugar mas pelo PSD. Leitão fez a pergunta, alimentou a discussão interminável, mas nunca foi capaz de perguntar: ó senhor presidente, o advogado que terá sido responsável pela má condução do processo, que obrigou a Junta a desistir, é o João Cardador, o mesmo que vai concorrer nas suas listas? Podemos saber quanto é que ele vai cobrar pela causa perdida? Não perguntou e a explicação pode ser a seguinte: Paulo Leitão é adversário político de Cardador, mas como também é advogado de profissão não quis “sujar" o nome do seu colega e também não houve ninguém com tomates para tirar o coelho da cartola.

Imaginem agora os meus leitores que o Capataz Paulo Queimado tinha percebido a manobra e tinha saído da sua carapaça com um "ó pá, digam qual é a intenção da pergunta e deixem-se de rodeios, que eu hoje quero chegar a casa ainda a tempo de ver um filme no AXN com a minha Maria".