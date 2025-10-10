uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-10-2025 18:00

O amor colegial na Chamusca em tempo de eleições

O amor colegial na Chamusca em tempo de eleições
fotoDR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A última reunião da Assembleia Municipal da Chamusca foi pretexto para o deputado municipal Paulo Leitão questionar o presidente da junta Rui Martinho sobre o facto de ele ter deixado cair em tribunal uma queixa milionária contra o executivo de Paulo Queimado.

A última reunião da Assembleia Municipal da Chamusca foi pretexto para o deputado municipal Paulo Leitão questionar o presidente da junta Rui Martinho sobre o facto de ele ter deixado cair em tribunal uma queixa milionária contra o executivo de Paulo Queimado relacionado com fundos para a limpeza da vida. A discussão durou uma hora e só se discutiu o sexo dos anjos. Para quem conhece a realidade é claro que Paulo Leitão queria que viesse à baila na conversa que a responsabilidade do falhanço da queixa tinha sido do advogado João Cardador, candidato às próximas eleições nas listas do movimento de Rui Martinho, concorrendo com o Paulo Leitão no mesmo lugar mas pelo PSD. Leitão fez a pergunta, alimentou a discussão interminável, mas nunca foi capaz de perguntar: ó senhor presidente, o advogado que terá sido responsável pela má condução do processo, que obrigou a Junta a desistir, é o João Cardador, o mesmo que vai concorrer nas suas listas? Podemos saber quanto é que ele vai cobrar pela causa perdida? Não perguntou e a explicação pode ser a seguinte: Paulo Leitão é adversário político de Cardador, mas como também é advogado de profissão não quis “sujar" o nome do seu colega e também não houve ninguém com tomates para tirar o coelho da cartola.
Imaginem agora os meus leitores que o Capataz Paulo Queimado tinha percebido a manobra e tinha saído da sua carapaça com um "ó pá, digam qual é a intenção da pergunta e deixem-se de rodeios, que eu hoje quero chegar a casa ainda a tempo de ver um filme no AXN com a minha Maria".

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar