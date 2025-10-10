Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-10-2025 15:00
Reflexão com copo na mão
- Foto Município de Tomar
Tomar vai receber mais uma edição do Tejo a Copo, evento de demonstração de adegas e prova de vinhos.
Tomar vai receber mais uma edição do Tejo a Copo, evento de demonstração de adegas e prova de vinhos. O mais curioso é que a data marcada para a realização do evento é, nada mais nada menos, do que o “dia de reflexão”, sábado, 11 de Outubro, véspera das eleições autárquicas. Para os eleitores mais indecisos poderá ser uma oportunidade para se inspirarem com recurso aos néctares da região. Já para os candidatos, será o momento ideal para se abstraírem da ansiedade e das dores de barriga que habitualmente se fazem sentir antes dos grandes momentos. Entre bezanas e ressacas, vamos ver quem é que no domingo abre o champanhe; e quem é que tem que amargar com o fel da derrota….
