As facadas em Pedro Gameiro

O Partido Socialista em Benavente queria ganhar as eleições e para isso foi escolher uma figura da terra que tem pergaminhos para apresentar. Pedro Gameiro é filho de Gameiro dos Santos, nome próprio e de guerra de uma figura grande do Partido Socialista, natural e a viver em Salvaterra de Magos, que foi deputado durante muitos anos e que se retirou na devida altura quando achou que tinha a sua missão cumprida. O que Pedro Gameiro não esperava era que o atacassem à “facada” logo que anunciou a sua candidatura publicamente. Dessa facada defendeu-se mal e porcamente de tal modo que a sua campanha eleitoral quase que passou despercebida, o que se pode confirmar nos resultados eleitorais. Pedro Gameiro foi eleito vereador, mas o Chega, a CDU e o PSD deram um bigode ao PS. Falta saber porque é que Pedro Gameiro foi à luta se tinha medo de “facadas”? Um dia se saberá, mas até lá Pedro Gameiro tem que se explicar ou ainda corre o risco de não aparecer nas reuniões da vereação por não conseguir estancar o sangue das “facadas”.