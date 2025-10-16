As minorias em Abrantes

O Cavaleiro Andante é pelas minorias mesmo que algumas usem termos chulos para protagonizarem brigas com os seus inimigos políticos. É o caso de Abrantes. A AlternativaCom teve 701 votos nestas eleições e Manuel Valamatos foi reeleito presidente com 9.069 votos. Sim, caro leitor e eventuais Sanchos Panças que me lêem; o líder da AlternativaCom o barulho que faz em Abrantes só consegue mobilizar 701 votos em todo o concelho. É caso para dizer; o líder um destes dias ou atira-se do castelo abaixo ou vai à câmara de joelhos pedir ao Manuel Valamatos que lhe perdoe a fraqueza. Há ainda a hipótese de contratar desempregados no Alentejo para irem às reuniões de câmara de Abrantes acusar Valamatos de fomentar o desemprego e pelo meio voltarem

a chamar-lhe os nomes que nós sabemos. Falta saber se tem coragem para tanto.